В рамках 12-го тура Серии А было проведено шесть матчей. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Италии 2020/21, 12-й тур

Интер – Наполи – 1:0

Гол: Лукаку, 73 (пен)

Удаление: Инсинье, 71 (Наполи)

Дженоа – Милан – 2:2

Голы: Дестро, 47, 60 – Калабрия, 52, Калулу, 83

Фиорентина – Сассуоло – 1:1

Голы: Влахович, 35 (пен) – Траоре, 13

Верона – Сампдория – 1:2

Голы: Дзакканьи, 70 (пен) – Экдаль, 41, Верре, 54

Удаление: Барак, 90+4 (Верона)

Парма – Кальяри – 0:0

Специя – Болонья – 2:2

Голы: Нзола, 19, 63 – Домингес, 72, Барроу, 90+2

Нереализованный пенальти: Барроу, 90+6 (Болонья)

Интер в родных стенах принимал Наполи. В первом тайме достойных моментов не состоялось, и команды ушли на перерыв с нулевым счетом. После перерыва хозяева заработали одиннадцатиметровый, который реализовал Лукаку. Сразу после этого красную карточку за споры с арбитром получил Инсинье и неаполитанцы остались в меньшинстве. Несмотря на преимущество, больше забить "нерадзурри" так и не смогли. Минимальная победа Интера – 1:0.

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Милан на выезде встречался с Дженоа. Голевая засуха в матче продолжалась до 47-й минуты, когда Дестро на добивании со второй попытки сумел пробить голкипера "россонери". За пять минут гости ответили голом Калабрии. На 60-й Дестро в штрафной выпрыгнул выше защитников и головой направил мяч в сетку, записав в свой актив дубль. Уже под занавес встречи "россонери" сравняли – Калулу после розыгрыша углового сумел запихнуть мяч в сетку. В итоге – боевая ничья.

Сассуоло приехал в гости к Фиорентине. В первом тайме команды обменялись голами – у "фиалок" с пенальти отличился Влахович, а у гостей Траоре. Вторая половина встречи оказалась скучной – ни одного опасного момента. Команды в основном перепасовывались в центре поля, не рискуя потерять хрупкое равновесие. В конце концов, финальный свисток зафиксировал ничью – 1:1.

Верона принимала Сампдорию. Под занавес первой половины встречи генуэзцы вырвались вперед благодаря голу Экдаля. Сразу после перерыва преимущество закрепил Верре. На 70-й хозяева отыграли один гол благодаря одиннадцатиметровому, который реализовал Дзакканьи. Однако, это оказалось все, на что были способны игроки Вероны. Победа Сампдории – 1:2.

Парма расписала безголевую ничью с Кальяри. В течение матча обе команды могли много раз открывать счет, однако пармезанцам не хватало точности ударов, а в сардинцев на пути каждый раз вставал голкипер. Во втором тайме ситуация на поле не изменилась и финальный свисток зафиксировал безголевую ничью.

Специя в домашнем поединке дала бой Болонье. Хозяева открыли счет на 19-й минуте благодаря голу Нзолы. Во втором тайме тот же Нзола увеличил преимущество, оформив дубль. На 72-й после розыгрыша углового Домингес сумел отквитать один гол. Под занавес встречи Барроу сравнял счет, а на последних минутах еще и мог вырвать победу благодаря пенальти, однако не сумел его реализовать. Боевая ничья – 2:2.

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