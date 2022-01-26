Чемпіон і лідер Серії А незабаром оголосить про підписання Робіна Госенса з Аталанти.

Інтер виграв боротьбу в Ньюкасла за 27-річного захисника збірної Німеччини. Аталанта не хотіла відпускати одного зі своїх лідерів посеред сезону, але щедра пропозиція "нерадзуррі" зуміла переконати бергамасків.

Чемпіон Італії орендує оборонця з обов'язковим викупом. Наразі триває узгодження останніх деталей – зокрема, терміну оренди (6 або 18 місяців). Аталанта отримає за Робіна Госенса 25 млн євро без урахування бонусів, інформує CdS. Низка італійських ЗМІ та інсайдерів теж підтверджують цю інформацію.

Умови особистого контракту з футболістом міланці погодили ще раніше. Про трансфер можуть оголосити найближчим часом.

Госенс перебрався в Аталанту у 2017-му з Хераклеса за 1 млн євро. В поточному сезоні німець провів 8 матчів за бергамасків. Забив 2 голи і віддав 1 асист. Наприкінці вересня лівий захисник отримав травму і відтоді не виходив на поле.

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