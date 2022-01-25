Днями Інтер попрощався з Коларовим і тепер шукає гравця на позицію лівого захисника. У поле зору "нерадзуррі" потрапив Робін Госенс. Чемпіон і лідер Серії А налаштований скласти конкуренцію Ньюкаслу, який теж претендує на 27-річного оборонця збірної Німеччини.

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Госенс став пріоритетом Інтера на зимове вікно. Але трансфер ускладнюється тим, що Аталанта не хоче відпускати одного зі своїх лідерів посеред сезону. Раніше Ньюкасл отримав відмову з цієї ж причини. Наразі Інтер та Аталанта ведуть перемовини щодо трансферу Робіна. Про це повідомляє Фабріціо Романо у Twitter.

У сезоні 2021/22 Госенс провів 8 матчів за бергамасків. Забив 2 голи і віддав 1 асист. Наприкінці вересня німець отримав травму і відтоді не виходить на поле.

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