Чемпион и лидер Серии А вскоре объявит о подписании Робина Госенса из Аталанты.

Интер выиграл борьбу у Ньюкасла за 27-летнего защитника сборной Германии. Аталанта не хотела отпускать одного из своих лидеров посреди сезона, но щедрое предложение "нерадзурри" сумело убедить бергамасков.

Чемпион Италии арендует защитника с обязательным выкупом. В настоящее время идет согласование последних деталей – в частности, срока аренды (6 или 18 месяцев). Аталанта получит за Робина Госенса 25 млн евро без учета бонусов, информирует CdS. Ряд итальянских СМИ и инсайдеров тоже подтверждают эту информацию.

Условия личного контракта с футболистом миланцы согласовали еще раньше. О трансфере могут объявить в ближайшее время.

Госенс ​​перебрался в Аталанту в 2017-м из Хераклеса за 1 млн евро. В текущем сезоне немец провел 8 матчей за бергамасков. Забил 2 гола и отдал 1 ассист. В конце сентября левый защитник получил травму и с тех пор не выходил на поле.

Нудна вистава в Мілані, потрійне лихо Бензема, рекорд Гвардіоли та Баварія в WM – огляд вікенду