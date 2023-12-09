Аталанта вже забула, що таке лігочемпіонівські вечори. Натомість Мілан намагається закріпитися в найпрестижнішому клубному турнірі європи. "Футбол 24" разом з партнером HLIBNY DAR розповідає, як "россонері" провели репетицію перед головним для себе матчем групового етапу Ліги чемпіонів, який відбудеться в середу у Ньюкаслі.

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Десь в кулуарах Стефано Піолі й Джан П'єро Гасперіні могли б скаржитися один одному на кадрову ситуацію. Першому доводиться ставити Тео Ернандеса в центр захисту, а Флоренці переміщати на лівий фланг. Другий мусить розраховувати на Мартена Де Роона як на центрбека, послаблюючи і без того не ідеальний півзахист.

Перший момент у грі створили господарі. Копмейнерс організував кутовий, після якого Скальвіні вивів на удар Де Кетеларе. Шарль був уже у воротарському, але спромігся пробити лише в руки Меньяну. Через кілька хвилин у бельгійця був іще кращий момент після скидання Лукмана. Цього разу з точністю виникли ще більше проблеми. Пробиваючи з метрів трьох, Де Кетеларе примудрився не влучити навіть у площину. Мілан гостро відповів лише раз. Пулішіч створив момент для Жиру. Голкіпер вже не міг реагувати, але Джимсіті встиг накрити постріл француза з кількох метрів.

За підсумками першого таймі, слід відзначити Де Кетеларе. Формально Шарль досі належить Мілану, виступаючи за Аталанту в оренді з опцією викупу. Було помітно, що бельгієць як слід налаштувався на матч. Два ігрові моменти ми описували вище. Також у нього була ще парочка, але там був офсайд і фол в атаці. Зрештою, героєм став Лукман, який після розіграшу аута перехитрив оборонців і рикошетом від Томорі переграв Меньяна – 1:0. Ключова помилка в пасиві Тео, якому відверто забракло досвіду гри в центрі захисту.

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Хоча це й не було логічно, але Мілан спромігся відігратися перед самісінькою перервою – на 45+3. Лофтус-Чік протягнув м'яч і заробив кутовий. Флоренці виконав подачу, а Жиру приблизно від 11-метрової позначки потужно пробив головою. Ні два опоненти, ні голкіпер не завадили французу відзначити голом повернення на поле після дискваліфікації. Олів'є, між іншим, вийшов на друге місце в списку бомбардирів цьогорічної Серії А, маючи вже 8 точних ударів. Більше лише у Лаутаро (13).

Друга половина почалася моментами гостей. Перспективне вривання Пулішіча зупинили фолом, а Жиру не зміг якісно замкнути простріл Лофтуса-Чіка на кут воротарського. Після цього Аталанта перехопила ініціативу. Постріл Скальвіні з-за меж штрафного майданчика не став проблемою для Меньяна, а завадити Едерсону просто не було шансів. Все почалося з того, що Де Кетеларе залишили одного на правому фланзі оборони. Шарь пройшов кілька метрів і покотив на Лукмана. Ніхто з центрбеків не зумів завадити форварду знову вивести Аталанту вперед.

Невдовзі Де Кетеларе вкотре пошив у дурні Калабрію й міг забивати сам – зовсім трішки не докрутив у дальній кут. Стефано Піолі вирішив, що потрібно налагодити контроль. Замість правого вінгера (Чуквуезе) вийшов опорник (Беннасер). Праворуч перемістився Юнус Муса, завданням якого було більше стримувати суперників, ніж створювати самому. Це призвело лише до того, що Аталанта почала спокійно контролювати гру, а що іще потрібно команді, яка має перевагу в рахунку.

Мілан абсолютно не розумів, що робити проти суперника, який так організовано працює в обороні. А бергамці були раді користуватися тим, що суперник розкривається. На 76-й хвилині лише диво і Меньян завадили Аталанті забити третій. Скальвіні обіграв двох і пробивав у дальній кут. Голкіпер гостей витягнув. Тут же додавав Лукман. Меньян не просто зреагував, а зупинив м'яч на лінії. Ще одну спробу Адемоли заблокував захисник. Дивовижний момент.

Замість радості на гостей чекало розчарування. Пулішіч розхитав Дзаппакосту і прострілив вздовж воротарського. Всі ринулися до Жиру, який зіграв хитріше. Олів'є просто пропустив м'яч далі, де Йовіч був сам-самісінький і легко добив м'яч у сітку. Цікаво, вже можна говорити про ренесанс Луки? Третій тур поспіль серб дає результат – з Фіорентиною заробив пенальті для Тео, проти Фрозіноне забив і асистував, сьогодні знову гол!

Знову нічия, і ще 15 хвилин грати. Емоції били через край. Все, у що це конвертувалося, – дві жовті картки Калабрії. Капітан Мілана підставляє команду, в якої і так проблеми з оборонцями. Але наслідки таких дій отримали вже сьогодні. Через дві хвилини Аталанта вирвала перемогу. Мурієль забив шедевральний гол п'ятою після вривання у воротарський, відправивши м'яч у протихід Меньяну.

Завдяки цій перемозі перервали чотириматчеву безвиграшну серію й піднялися на сьоме місце в турнірній таблиці Серії А. Мілан залишається на третій сходинці, але ризикує відпустити Інтер і Ювентус, а також дарує Ромі можливість наблизитися.