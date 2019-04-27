Інтер розписав нічию з Ювентусом – Роналду ефектно відповів на розкішний гол Наінгголана

Міланський Інтер приймав туринський Ювентус у рамках 34-го туру Серії А. Результат і огляд матчу читайте на "Футбол 24".

Ювентус підходив до матчу в статусі чемпіона Італії – "б'янконері" минулого тижня оформили 8 Скудетто поспіль. Інтер же відстоює свої позиції в зоні Ліги чемпіонів і сподівається відібрати у Наполі друге місце.

Інтер значно краще розпочав зустріч і вже на 7-й хвилині вийшов вперед. "Нерадзуррі" подали кутовий і виграли підбирання, коли суперники винесли м'яч зі штрафного майданчика. Політано відпасував на Наінгголана, а той в дотик, не опускаючи сферу на газон, загнав її під дальню стійку – Щенсни не зумів парирувати постріл.

Наінгголан забив божевільний гол Ювентусу – бельгієць змусив трибуни Джузеппе Меацца шаленіти

Господарі не збавляли обертів і продовжували тиснути на Юве. Швидку контратаку гострим ударом завершував Ікарді, а через декілька миттєвостей навіс з кутового головою замкнув Де Врей. В обох епізодах відмінно зіграв голкіпер "старої синьйори" – Щенсни відверто врятував команду. До кінця тайму пильність Войцеха перевірили ще Перішіч і Ікарді. Удар Мауро за метр від воріт заблокував Матюйді.

На це все Ювентус відповідав пострілами з-за меж штрафного. Бернардескі та Роналду пробили у сантиметрах над воротами, спроби К'єлліні та Бонуччі небезпечними не назвеш. Загалом партнери Кріша виглядали прибитими – Інтер грав краще. У другій половині першого тайму гості нібито вирівняли гру, однак хороших моментів все одно не створювали.

Відразу по перерві кардинально нічого не змінилося. Інтер дуже впевнено контролював м'яч і більш націлено атакував. Першого удару після відпочинку завдав Перішіч – м'яч трішки розминувся зі стійкою. З появою Мойзе Кіна Ювентус двічі вколов суперника непоганими випадами, але в центрі уваги був не він, а Роналду. У Кріштіану знову стався напад геніальності – він обігрався з П'янічем і загнав круглого в ближню "шістку". 1:1.

Згодом дальніми ударами "б'янконері" намагалися вийти вперед, однак постріл П'яніча парирував Хандановіч, а гармата Джана пролетіла повз ціль. У господарів приціл налаштований був краще. Перішіч зіграв у пас з Ікарді та зблизька розстрілював Щенсни – той на місці. Жоау Маріу з правого півфлангу послав м'яч прямо по центру воріт – поляк знову на висоті. Не забив і Мартінес, який замінив Ікарді.

В останні хвилини зустрічі більше атакував Ювентус, завантажуючи м'яч у штрафний майданчик. Втім, до фінального свистка нічого не змінилося. Інтер набрав 62 очки та наблизився до віце-лідера Наполі на відстань 5 очок. У Юве 88 пунктів – сезон для "старої синьйори" давно завершений.