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Наінгголан забив божевільний гол Ювентусу – бельгієць змусив трибуни Джузеппе Меацца шаленіти

22:03 427 Читать на русском
Наінгголан забив божевільний гол Ювентусу – бельгієць змусив трибуни Джузеппе Меацца шаленіти
Наінгголан забив божевільний гол Ювентусу

Інтер у ці хвилини у рідних стінах приймає Ювентус в 34-му турі Серії А.

7’ Раджа Наінгголан
 
7’ Раджа Наінгголан

Інтер з перших хвилин заволодів ініціативою в матчі з Ювентусом і це принесло свої плоди вже на 7-й хвилині: захисники "б'янконері" ліквідували загрозу після кутового біля власних воріт, однак атака продовжилась і м'яч опинився у Наінгголана, який классно впіймав його на ногу та потужно пробив зльоту.

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Щенсни не зміг врятувати після цього божевільного удару. Станом на 25 хвилину Інтер переграє Ювентус з рахунком 1:0.

Матч, як і онлайн-трансляція Інтер – Ювентус на "Футбол 24", стартував о 21:30 за київським часом.

Теги
Раджа Наінгголан Раджа Наінгголан Інтер Інтер Італія Красиві голи Відеоновини Інтер - Ювентус
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