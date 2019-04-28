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Диво-гол Наінгголана у відеоогляді матчу Інтер – Ювентус – 1:1

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Диво-гол Наінгголана у відеоогляді матчу Інтер – Ювентус – 1:1
Інтер – Ювентус – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Інтер та Ювентус зіграли внічию в рамках 34-го туру Серії А. Дивіться відео голів та огляд матчу Інтер – Ювентус.

7’ Раджа Наінгголан
 
Кріштіану Роналду 62’
7’ Раджа Наінгголан
62’ Кріштіану Роналду

Інтер з перших хвилин заволодів ініціативою в матчі з Ювентусом і це принесло свої плоди вже на 7-й хвилині: захисники "б'янконері" ліквідували загрозу після кутового біля власних воріт, однак атака продовжилась і м'яч опинився у Наінгголана, який классно впіймав його на ногу та потужно пробив зльоту.

Інтер розписав нічию з Ювентусом – Роналду ефектно відповів на розкішний гол Наінгголана

Відразу по перерві кардинально нічого не змінилося. Інтер дуже впевнено контролював м'яч і більш націлено атакував, але забив Ювентус. Відзначився Роналду, для якого цей гол став 600-м на клубному рівні.

В останні хвилини зустрічі більше атакував Ювентус, завантажуючи м'яч у штрафний майданчик. Втім, до фінального свистка нічого не змінилося.

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Відеоновини Ювентус Ювентус Італія Інтер - Ювентус Інтер Інтер
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