Диво-гол Наінгголана у відеоогляді матчу Інтер – Ювентус – 1:1

Інтер та Ювентус зіграли внічию в рамках 34-го туру Серії А. Дивіться відео голів та огляд матчу Інтер – Ювентус.

Інтер з перших хвилин заволодів ініціативою в матчі з Ювентусом і це принесло свої плоди вже на 7-й хвилині: захисники "б'янконері" ліквідували загрозу після кутового біля власних воріт, однак атака продовжилась і м'яч опинився у Наінгголана, який классно впіймав його на ногу та потужно пробив зльоту.

Інтер розписав нічию з Ювентусом – Роналду ефектно відповів на розкішний гол Наінгголана

Відразу по перерві кардинально нічого не змінилося. Інтер дуже впевнено контролював м'яч і більш націлено атакував, але забив Ювентус. Відзначився Роналду, для якого цей гол став 600-м на клубному рівні.

В останні хвилини зустрічі більше атакував Ювентус, завантажуючи м'яч у штрафний майданчик. Втім, до фінального свистка нічого не змінилося.