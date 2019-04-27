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Роналду забив свій 600-й гол на клубному рівні

27 квітня 23:53 137 Читать на русском
Роналду забив свій 600-й гол на клубному рівні
Кріштіану Роналду / getty images

Гол у ворота Інтера став ювілейним для форварда Ювентуса Кріштіану Роналду.

7’ Раджа Наінгголан
 
Кріштіану Роналду 62’
7’ Раджа Наінгголан
62’ Кріштіану Роналду

Португальський форвард забив у ворота "нерадзуррі" в матчі 34-го туру серії А між Інтером та Ювентусом.

Роналду провів 800-й матч у клубній кар'єрі

Цей гол став 600-м для Роналду на клубному рівні, повідомляє прес-служба туринців.

У активі Крішітану 450 забитих м'ячів за Реал, 118 голів у складі Манчестер Юнайтед, 27 – за Ювентус і 5 разів португалець забивав у складі Спортінга.

До слова, матч між Інтером та Ювентусом закінчився внічию 1:1.

Роналду оголосив про своє майбутнє, ставши чемпіоном Італії – португалець "повторив Київ"

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Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду Ювентус Ювентус Італія Відеоновини Інтер - Ювентус
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