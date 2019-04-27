Роналду забив свій 600-й гол на клубному рівні

Бельгія — 27 квіт 165
-
Маліновський віддав асист за Генк та допоміг команді здолати Гент
-
Інтер розписав нічию з Ювентусом – Роналду ефектно відповів на розкішний гол НаінгголанаІталія — 27 квіт 193
-
Соболь віддав асист у матчі Яблонця та допоміг команді розгромити конкурентаСвіт — 27 квіт 302
-
Осасуна дотиснула Альбасете в більшості – Зозуля отримав третю червону картку, шанси на Прімеру погіршуютьсяІспанія — 27 квіт 2140
-
Ребров, Петряк і Харатін стали чемпіонами Угорщини з ФеренцварошемСвіт — 27 квіт 2065