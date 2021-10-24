Перший момент на Джузеппе Меацца виник на 7-й хвилині. Мората завдав удар по воротах "нерадзуррі", але Хандановіч впорався і з першим пострілом іспанського форварда, і з добиванням від Сандро.

Інтер відповів за 10 хвилин – голом. Чалханоглу наважився пробити з середньої дистанції – за Юве зіграла перекладина, але м'яч зрадницьки відскочив до Едіна Джеко. Боснієць вирішив бити з льоту й ефектно відправив м'яч у сітку.

"Стара синьйора" після пропущеного гола прийшла до тями в середині тайму. Спробу повернути партнерів у гру виконав Куадрадо. Колумбієць із флангу змістився у центр і цілив у дальній кут, однак м'яч пройшов поруч зі стійкою. Згодом намагався пробити з меж штрафного і Кулусевскі – випад заблокував оборонець. А перед перервою Бонуччі в сум'ятті після стандарту не зміг акцентовано пробити, і сфера полетіла далеко від воріт.

Натомість господарі до кінця першої 45-хвилинки фактично створили лише один момент. Це Чалханоглу класно закинув до карної зони на Джеко, та його удар головою прилетів точно в руки Щенсни.

У другій половині сценарій першого тайму зберігся. Багато позиційної боротьби, тактичні фоли та мінімум реальних нагод забити. Грамотні дії в обороні дозволили "нерадзуррі" тримати атакувальну лінію Юве на безпечній відстані від воріт Хандановіча.

Не дивно, що й перша нагода виникла біля володінь Щенсни. Перішіч відібрав м'яч на своїй половині, пролетів лівим флангом, на вході до штрафного прибрав Даніло й потужно пробив – над поперечиною.

Зрозумівши, що справи туринців можуть стати геть кепськими, Аллегрі кинув у бій К'єзу та Дибалу. Першим потурбував Хандановіча аргентинець. На 72-й хвилині "десятка" Юве класно закрутив лівою зі штрафного (заробив якраз К'єза) з лінії майданчика – словенський кіпер витягнув м'яч, а центрбеки вибили сферу за межі поля.

Проте, справжнім джокером "Старої синьйори" став арбітр Мауріціо Маріані. Він після підказки колег на 87-й хвилині пішов дивитися повтор суперечливого епізоду в штрафному майданчику міланців і таки угледів фол Дюмфріса проти Сандро. Протести проти сумнівного рішення рефері призвели лише до вилучення Індзагі на трибуни. Натомість Пауло Дибала ударом із позначки був точним – 1:1 та новий суддівський скандал на користь Турина в підсумку.

Цей результат найбільше потішив дует лідерів – Мілан і Наполі відірвалися від Інтера, який посідає 3-тє місце, на 7 очок. Тим часом Ювентус – шостий (15 пунктів).

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