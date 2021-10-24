Руслан Маліновський повертається в основу вперше за 3 тижні. Матч, як і онлайн-трансляція Аталанта – Удінезе на "Футбол 24", стартував о 13:30. Бергамаски у поточному сезоні Серії А більше страждали вдома (лише 4 очки за 4 поєдинки). Де, як не в зустрічі з фріульцями, перемагати в рідних стінах. У 4 попередніх дуелях на своєму полі Аталанта тріумфувала, забиваючи в середньому понад 3 голи. Маліновський 7 місяців тому встиг оформити дубль асистів у домашній грі з Удінезе. Крім того, звітний суперник геть розгубив форму: лише 2 очки за 5 турів.

Аталанта – Удінезе: онлайн-трансляція матчу Серії А

Маліновський починає не дуже впевнено. У перші 10 хвилин точність передач менш ніж 50%, замість перспективної контратаки ледь не привіз небезпеку втратою перед своїм штрафним. Міг Руслан пробивати зі стандарту, але тільки несміливо відкинув Ілічічу на фланг. Словенець спробував закрутити з гострого кута чимсь середнім між ударом і прострілом, воротар на місці. Перша влучна спроба за гостями. Пуссетто дозволили пробити з меж карної зони – Муссо грає надійно. Непоганий пресинг від Маліновського, але далі поганенький пас в недодачу на Сапату. Фріульці швидше грають в атаці. Через 3 паси блискавично пройшли у штрафний, приціл трохи підводить.

Натужна співпраця українця з Ілічічем. Йосіп засильно віддав, нашого півзахисника легко обікрали на лінії периметра Удінезе. Цілий 0 ударів Аталанти в перші 20 хвилин, і це при 77% контролю м'яча. А в гостей уже 3 момент, найкращий у матчі. Просте закидання на Бету зі своєї половини поля, спурт у штрафний і спроба добити на дальній стійці – каркас воріт рятує. І знову Маліновський розчаровує. Крутився на межі штрафного, шукаючи місце для свого фірмового удару, але під тиском суперників дещо награно впав – суддя не бачить там жодного порушення правил.

Річ, яку неможливо зрозуміти, чому український універсал грає ліворуч в атаці. Відверто некомфортно там Маліновському (згадайте матч Євро-2020 з Австрією), але Гасперіні сьогодні вирішив відрядити праворуч Ілічіча. Постійні ривки за контратаками Удінезе загнали Ловато. Молодий італійський центрбек роздер собі коліно до крові. Шалені проблеми Гасперіні з центральними захисниками тривають. Відлітає спочатку Маліновський після гри корпусом від суперника – арбітр традиційно не свистить фол. А через кільканадцять секунд Руслан вкотре втрачає м'яч і відверто фолить уже сам.

Моліна влучив у стійку, а тепер мінімально не докрутив потужним дальнім ударом. Удінезе перестрілює Аталанту 7:0, володіючи м'ячем лише 25% часу. Дивовижний матч, абсолютно найгірший у цьому турі Серії А. Таки пішли моменти. Сапата відборовся і скинув Ілічічу під розстріл – стійка! Маліновський нарешті видав цукерковий пас з глибини і у розріз. Зовнішньою стороною стопи знайшов Пашаліча, той прибрав захисника, але не прошив голкіпера. Найкращий момент у матчі, перший стовідсотковий за версією Opta створює українець.

Оце значить клас. Аталанта з двох ударів набила той самий показник очікуваних голів (0,46), що Удінезе, який був кращим у перші 40 хвилин і пробивав по воротах більш ніж втричі частіше. Важкий тайм Маліновського. З одного боку одним пасом міг вирішити долю матчу. З іншого – лідер за втратами в обох командах (колосальні 19 разів), виграв лише одну з 5 дуелей, показав найгіршу точність передач (лише 52%).

Вибуховий початок другого тайму від Аталанти. Спочатку українець протягнув м'яч ривком уперед і віддав, Сапата покотив Ілічічу – зовсім трохи забракло Йосіпу. Маліновський після проходу Пашаліча вгатив гармату з лівої метрів з 25. Ось вам і прорив з найгірших у найкращі! Після перерви зовсім інший футбол. Пробиває лише Аталанта (4:0 за 25 хвилин), гості йдуть вперед, але тільки привозять контратаки на свої ворота. Маліновський – єдиний з атаки, кого Гасперіні не замінив на 64-й. Ілічіч і Сапата поступилися місцем на полі Міранчуку та Мурієлю.

Руслан сьогодні дуже непогано пресингує. Ось і цього разу український хавбек блискуче обікрав Бекао в його штрафному і моментально пробив. Класний кручений удар виявився чималою проблемою для Сільвестрі, однак на добиванні нікого з бергамасків. Маліновського на 86 хвилині замінив 17-річний Скальвіні. Аталанта притискається до своїх воріт. Росіянин Міранчук замість загострення перетримав м'яч і привіз гострий контрвипад. У такий спосіб Удінезе створює єдиний момент за другий тайм. Прохід суперника у штрафному перериває Ловато, але снаряд котиться у протихід воротарю. Муссо героїчним стрибком дістав круглого на самій лінії воріт.

Гасперіні так лютує, що отримує червону картку. На 4 компенсованій хвилині Бету випереджає воротаря після простої подачі з кутового – 3 гол захисника Удінезе приносить нічию! Аталанта втрачає перемогу, а з нею можливість прорватися в зону Ліги чемпіонів. "Богиня" залишається на 5 місці з 15 балами. Удінезе продовжує серію нічиїх, не виграє 6 матч поспіль і утримується на 13 сходинці (10 очок).