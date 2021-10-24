Аталанта втратила перемогу над Удінезе у 9-му турі Серії А. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів зустрічі на Футбол 24.

Перший забитий м'яч фанати побачили аж по перерві: Пашаліч пройшов центром, віддав на Маліновського, а Руслан з-за меж штрафного з підкруткою пробив у дальній кут.

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Українець пізніше цілився ще раз, але кіпер Удінезе врятував. "Біло-чорні" ж вже у доданий арбітром час зрівняли рахунок зусиллями Бету після кутового. Аталанта набрала 15 очок та залишилась п'ятою, Удінезе з десятьма пунктами тепер 14-й.