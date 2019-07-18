Інтер визначився із зарплатою Лукаку – клубам залишилось домовитись щодо ціни трансферу

Нападник Манчестер Юнайтед Ромелу Лукаку близький до переходу в Інтер.

Інтер визначився з деталями особистого контракту для Ромелу Лукаку, який може приєднатись до міланського клубу, передає Sky Sports.

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Повідомляється, що "нерадзуррі" пропонують зірковому бельгійцю контракт терміном на 5 років із зарплатою у розмірі 9 млн євро.

Однак клуби й досі не можуть домовитись щодо ціни за форварда. Інтер пропонує за Лукаку 66 млн євро, тоді як Манчестер Юнайтед вимагає не менше 80 млн.

До слова, у минулому сезоні Лукаку провів за Манчестер Юнайтед 45 поєдинків в усіх турнірах, де забив 15 голів та віддав 4 результативні передачі.

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