Сульшер і особлива якість Манчестер Юнайтед – новачки та бунтівники їдуть у турне без екс-зірки Шахтаря

Керманич Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер вірить, що підписання Деніела Джеймса та Арона Ван-Біссаки – початок повернення команди на особливий рівень.

Рекордні 20-разові чемпіони Англії перебувають у черговій стадії перебудови після провального сезону 2018/19, пише Squawka.

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Юнайтед фінішував за межами зони Ліги чемпіонів (шостим) минулої першості та пережив посеред дистанції зміну Жозе Моурінью на Сульшера – спочатку в статусі тимчасового тренера.

Легенда клубу Сульшер підписав 3-річний контракт у березні, але закінчив чемпіонат лише з одною перемогою у 9-ти матчах, програвши 6 із них. Це був контраст із тим, як він стартував – 10 перемог із 11-ти можливих, тому зараз головна увага прикута до перебудови складу Юнайтед та боротьби за нагороди в наступному сезоні.

В очікуванні завантаженого літа, з приїздом і від'їздом гравців, "червоні дияволи" підписали вінгера Джеймса (Суонсі) та правого фулбека Ван-Біссаку (Крістал Пелас). Сульшер вірить, що вони відносяться до того типу футболістів, які традиційно запрограмовані на любов шанувальників Юнайтед.

"Що ж, я знаю цей клуб, його уболівальників, персонал, тренерів і одноклубників, ми шукаємо гравців такого штибу, які б почувалися тут своїми. Обидва ці гравців мають особливі вміння, справжні вміння, а також є чудовими, скромними людьми, працелюбними, голодними до успіху та досі на старті своїх кар'єр. Я впевнений, що фани будуть у захваті, коли побачать їхній прогрес.

Вони нині тут. Тепер їм потрібно скористатися можливістю і довести свою цінність.

Звісно, ми не очікуємо, що вони запалять наповну в перший же день, але вони перетворяться у великих та дуже хороших гравців Манчестер Юнайтед", – заявив Сульшер у коментарі офіційному сайту.

Важке літо для Юнайтед: 5 ключових пунктів, які потрібно знати:

– валлійський півзахисник Деніел Джеймс прибув зі Суонсі за 15 млн фунтів

– потім до нього приєднався Арон Ван-Біссака з Крістал Пелас за 50 млн фунтів

– Поль Погба продовжує марити "новим викликом" на фоні чуток про інтерес мадридського Реала

– Ромелу Лукаку постійно пов'язуть із переходом до міланського Інтера

– перший матч міжсезоння манкуніанці зіграють проти Перт Глорі 13 липня

А поки МЮ оголосив склад на передсезонне турне. До Океанії та Азії полетять 28 гравців, зокрема, і Погба з Лукаку, які нібито перебувають "на валізах" в очікуванні трансферів до Мадрида та Мілана відповідно. До списку не потрапили латиноамериканці Фред і Алексіс Санчес. І якщо останній непогано проявив себе на Копа Амеріка в складі збірної Чилі й отримає трохи відпочинку, то екс-хавбек Шахтаря не поїхав на домашній континентальний форум і його відсутність відверто здивувала. Бразилець нібито через сімейні проблеми разом із ще одним резервістом, Маттео Дарміаном, повинен приєднатися до команди пізніше. Та не виключено, що всі згадані персонажі плюс нещодавній герой збірної Англії U-21 Дін Хендерсон уже невдовзі позуватимуть із футболками своїх нових клубів.

Перелік гравців, які поїдуть у турне МЮ:

Воротарі: Де Хеа, Грант, Ж. Перейра, Ромеро

Захисники: Байлі, Далот, Джонс, Лінделеф, Рохо, Шоу, Смоллінг, Туанзебе, Ван-Біссака, Янг

Півзахисники: А. Перейра, Чонг, Гарнер, Гомес, Джеймс, Лінгард, Матіч, Мактомінай, Погба, Мата

Нападники: Грінвуд, Лукаку, Марсьяль, Рашфорд

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