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Интер определился с зарплатой Лукаку – клубам осталось договориться о цене трансфера

16:09 50 Читати українською
Интер определился с зарплатой Лукаку – клубам осталось договориться о цене трансфера
Ромелу Лукаку / ponturipariuri.pro

Нападающий Манчестер Юнайтед Ромелу Лукаку близок к переходу в Интер.

Интер определился с деталями личного контракта для Лукаку, который может присоединиться к миланскому клубу, передаетSky Sports.

Лукаку сообщил Манчестер Юнайтед, что хочет покинуть клуб – бельгиец определился с приоритетным вариантом

Сообщается, что "нерадзурри" предлагают звездном бельгийцу контракт сроком на 5 лет с зарплатой в размере 9 млн евро.

Однако клубы до сих пор не могут договориться по цене за форварда. Интер предлагает за Лукаку 66 млн евро, тогда как Манчестер Юнайтед требует не менее 80 млн.

К слову, в прошлом сезоне Лукаку провел за Манчестер Юнайтед 45 поединков во всех турнирах, где забил 15 голов и отдал 4 результативные передачи.

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Трансферы Италия Ромелу Лукаку Ромелу Лукаку Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Интер Интер
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