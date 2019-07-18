Интер определился с зарплатой Лукаку – клубам осталось договориться о цене трансфера

Нападающий Манчестер Юнайтед Ромелу Лукаку близок к переходу в Интер.

Интер определился с деталями личного контракта для Лукаку, который может присоединиться к миланскому клубу, передаетSky Sports.

Лукаку сообщил Манчестер Юнайтед, что хочет покинуть клуб – бельгиец определился с приоритетным вариантом

Сообщается, что "нерадзурри" предлагают звездном бельгийцу контракт сроком на 5 лет с зарплатой в размере 9 млн евро.

Однако клубы до сих пор не могут договориться по цене за форварда. Интер предлагает за Лукаку 66 млн евро, тогда как Манчестер Юнайтед требует не менее 80 млн.

К слову, в прошлом сезоне Лукаку провел за Манчестер Юнайтед 45 поединков во всех турнирах, где забил 15 голов и отдал 4 результативные передачи.

Сульшер і особлива якість Манчестер Юнайтед – новачки та бунтівники їдуть у турне без екс-зірки Шахтаря