"Завжди хотів грати за збірну України. Навіть якщо покличе Італія, я виберу Україну. Минулого року мені багато агентів говорили, щоб я готувався до того, що мене викличуть до збірної U-16. Сказали, що поїду в червні на збори. Але не покликали.

"Мало не злякався": Мілованов – про привітання з переможним голом в Кубку Іспанії та мрії про збірну України

Потім мені сказали, що в збірну U-17 точно викличуть на турнір у Києві, але я також не поїхав. Потім мені сказали, що буде кваліфікація на Євро U-17. Мені подзвонив скаут Алекс Великих. Він сказав, що зробить все, щоб мене викликали. Але мене знову не викликали.

Він сказав, що тренер вперше почув про мене. А мені перед цим інший агент говорив, що він розмовляв з тренером, що все окей. Я трохи розчарувався. Образився, що мене за дурня тримають. Алекс каже, що в березні будуть ігри збірної, цього разу мене повинні викликати", – сказав Фірман у ефірі pressing.

"Його називають "Шева": Мілан виховує сина наших емігрантів – чудова "фізика", топ-потенціал і мрії про збірну України