Партнерство "нерадзуррі" з Paramount призводить до подорожей у часі та нового дизайну ігрової форми.

Інтер випустив лімітовану кількість футболок із зображенням головних героїв культового мультфільму "Черепашки-ніндзя". У цій формі "нерадзуррі" зіграють у найближчому матчі Серії А з Дженоа Руслана Маліновського.

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Зміна дизайну ігрової форми пов'язана з головним спонсором міланського клубу – продюсерською компанією Paramount. У такий спосіб вона рекламує продукт на своїй стрімінговій платформі.

У соціальних мережах деякі фанати жартома питають, чи передбачає ця ігрова форма прибуття в Мілан форварда ПСЖ і збірної Франції Кіліана Мбаппе, який має прізвисько "Донателло".

Нагадаємо, що Мбаппе вболіває за заклятих сусідів Інтера – Мілан.