Партнерство "нерадзурри" с Paramount приводит к путешествиям во времени и новому дизайну игровой формы.

Интер выпустил лимитированное количество футболок с изображением главных героев культового мультфильма "Черепашки-ниндзя". В этой форме "нерадзурри" сыграют в ближайшем матче Серии А с Дженоа Руслана Малиновского.

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Изменение дизайна игровой формы связано с главным спонсором миланского клуба – продюсерской компанией Paramount. В такой способ она рекламирует продукт на своей стриминговой платформе.

В социальных сетях некоторые фанаты в шутку задаются вопросом, предвидит ли эта игровая форма прибытие в Милан форварда ПСЖ и сборной Франции Килиана Мбаппе, который имеет прозвище "Донателло".

Напомним, что Мбаппе болеет за заклятых соседей Интера - Милан.