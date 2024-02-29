Інтер розгромив Аталанту в перенесеному матчі 21-го туру Серії А (4:0). Дивіться голи та огляд матчу на "Футбол 24".

Четвертий тур чемпіонату поспіль Інтер забив своєму супернику чотири м'ячі. Від команди Сімоне Індзагі постраждали Рома, Салернітана, Лечче і сьогодні Аталанта. Це – другий подібний випадок в історії "нерадзуррі" після сезону 1929/30.

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За рахунку 2:0 міланська команда заробила пенальті, і поки VAR дивився повтори, Індзагі покликав Дімарко до себе. Тренер дав латералю установку вбігти до штрафного майданчика Аталанти одразу, щойно Лаутаро Мартінес завдасть удару по м'ячу. Федеріко так і зробив, завдяки чому виявився першим на добиванні – Лаутаро не зумів реалізувати свій 11-метровий.

Проте свій гол аргентинський бомбардир у цій зустрічі все-таки забив. Як і Дюмфріс із Фраттезі.