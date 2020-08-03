Інтер узгодив викуп Санчеса з Манчестер Юнайтед, – ЗМІ

Епопея повноцінного переходу Алексіса Санчеса з Манчестер Юнайтед в Інтер близька до свого завершення.

Клуби узгодили між собою умови викупу 31-річного чилійця, повідомляє Corriere della Sera.

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Міланці заплатять за форварда 15 млн євро, особистий контракт розрахований до червня 2023-го. Офіційно про перехід буде оголошено після матчу Інтера проти Хетафе в 1/8 Ліги Європи (5 серпня). Санчес готується до нього разом з командою і зможе вийти на поле.

До слова, в сезоні 2019/20 чилієць провів за Інтер 29 матчів, забив 4 м'ячі та віддав 10 результативних передач.

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