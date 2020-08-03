Интер согласовал выкуп Санчеса с Манчестер Юнайтед, – СМИ

Эпопея полноценного перехода Алексиса Санчеса из Манчестер Юнайтед в Интер близка к своему завершению.

Клубы согласовали между собой условия выкупа 31-летнего чилийца, сообщает Corriere della Sera.

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Миланцы заплатят за форварда 15 млн евро, личный контракт рассчитан до июня 2023-го. Официально о переходе будет объявлено после матча Интера против Хетафе в 1/8 Лиги Европы (5 августа). Санчес будет готовится к нему вместе с командой и сможет выйти на поле.

К слову, в сезоне 2019/20 чилиец провел за Интер 29 матчей, забил 4 мяча и отдал 10 результативных передач.

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