Захисник Роми Александр Коларов близький до переходу в Інтер.

Сербський захисник досягнув домовленості з "нерадзуррі" щодо особистого контракту, повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Педро офіційно став гравцем Роми

Таким чином, Інтеру залишилось домовитись із Ромою щодо трансферу. Цікаво, що ще взимку Коларов продовжив угоду з "вовками" до липня 2021 року.

До слова, серб провів 42 поєдинки у сезоні 2019/20 за Рому, записавши до свого активу 7 голів та 5 асистів.

Ювентус зробив сенсаційну ставку на Пірло – великий Маестро вважає себе учнем Луческу, а в Італії згадують Київ