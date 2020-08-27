Інтер узгодив контракт із Коларовим
27 серпня 23:38 - Читать на русском
Захисник Роми Александр Коларов близький до переходу в Інтер.
Сербський захисник досягнув домовленості з "нерадзуррі" щодо особистого контракту, повідомляє La Gazzetta dello Sport.
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Таким чином, Інтеру залишилось домовитись із Ромою щодо трансферу. Цікаво, що ще взимку Коларов продовжив угоду з "вовками" до липня 2021 року.
До слова, серб провів 42 поєдинки у сезоні 2019/20 за Рому, записавши до свого активу 7 голів та 5 асистів.
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