Защитник Ромы Александр Коларов близок к переходу в Интер.

Сербский защитник достиг договоренности с "нерадзурри" относительно личного контракта, сообщает La Gazzetta dello Sport.

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Таким образом, Интера осталось договориться с Ромой по трансферу. Интересно, что еще зимой Коларов продлил соглашение с "волками" до июля 2021 года.

К слову, серб провел 42 поединка в сезоне 2019/20 за Рому, записав в свой актив 7 голов и 5 ассистов.

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