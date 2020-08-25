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Педро офіційно став гравцем Роми

19:41 - Читать на русском
Педро офіційно став гравцем Роми
Педро Родрігес / фото ФК Рома

Іспанський вінгер Педро Родрігес продовжить кар'єру в чемпіонаті Італії.

Вихованець Барселони приєднався до команди Фонсеки на правах вільного агента та підписав контракт на 3 роки, повідомляє офіційний сайт Роми.

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"Я радий бути тут, у Римі. Я схвильований цим новим викликом і буду боротись за наші цілі в найближчі сезони. Дякую вболівальникам за отримане вітання. Я сподіваюся зробити їх щасливими", – поділився Педро у коментарі прес-службі "вовків".

Нагадаємо, іспанець останні 5 сезонів провів у Челсі. В останньому сезоні у складі лондонців Педро провів 23 матчі, записавши до свого активу 2 голи та 3 асисти.

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