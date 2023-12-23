Італія, Серія А, 17-й тур

Болонья – Аталанта – 1:0

Гол: Фергюсон, 86

Торіно – Удінезе – 1:1

Голи: Іліч, 88 – Саррага, 81

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Болонья не програє вже у п'яти матчах поспіль (4 перемоги при 1 нічиїй). Цього разу підопічні Тьягу Мотти на своєму полі здолали Аталанту, забивши єдиний гол наприкінці зустрічі – Фергюсон вистрибнув вище за інших після подачі з кутового і головою вгатив сферу у сітку. Як наслідок, Болонья набрала 31 очко і піднялась у зону Ліги чемпіонів, Аталанта з 26-ма пунктами сьома.

Торіно на останніх хвилинах врятував нічию з Удінезе. Команди залишили вирішення стосунків на останню десятихвилинку. Гості першими вийшли вперед і зародили у вболівальників надію на першу перемогу за останні шість поєдинків. Однак, втримати свої ворота на замку не зуміли. Удінезе продовжує балансувати над зоною вильоту, натомість Торіно закріпився на екваторі турнірної таблиці.

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