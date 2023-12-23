Болонья на останніх хвилинах дотисла Аталанту і піднялась у топ-4 Серії А, Торіно врятував нічию з Удінезе
У суботу 17-й тур чемпіонату Італії завершували декілька матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".
Італія, Серія А, 17-й тур
Болонья – Аталанта – 1:0
Гол: Фергюсон, 86
Торіно – Удінезе – 1:1
Голи: Іліч, 88 – Саррага, 81
Історичний гол юнака закрутив інтригу в боротьбі за Скудетто – Ювентус здолав Фрозіноне, впритул наблизившись до вершини
Болонья не програє вже у п'яти матчах поспіль (4 перемоги при 1 нічиїй). Цього разу підопічні Тьягу Мотти на своєму полі здолали Аталанту, забивши єдиний гол наприкінці зустрічі – Фергюсон вистрибнув вище за інших після подачі з кутового і головою вгатив сферу у сітку. Як наслідок, Болонья набрала 31 очко і піднялась у зону Ліги чемпіонів, Аталанта з 26-ма пунктами сьома.
Торіно на останніх хвилинах врятував нічию з Удінезе. Команди залишили вирішення стосунків на останню десятихвилинку. Гості першими вийшли вперед і зародили у вболівальників надію на першу перемогу за останні шість поєдинків. Однак, втримати свої ворота на замку не зуміли. Удінезе продовжує балансувати над зоною вильоту, натомість Торіно закріпився на екваторі турнірної таблиці.