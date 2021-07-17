Інтер хотів би знову запросити захисника, який вже виступав за міланський клуб у сезоні 2015/16, повідомляє офіційний сайт Джанлуки Ді Марціо.

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За інформацією джерела, йдеться виключно про оренду, адже чинний чемпіон Італії не має можливості платити за трансфери. Клуби вже провели перші переговори щодо можливості здійснити трансфер Теллеса.

Водночас Інтеру доведеться виграти конкуренцію у Роми, яка також стежить за 28-річним бразильцем. До слова, Алекс Теллес перебрався у Манчестер лише минулого літа. Однак несподіваний прогрес Люка Шоу не дав 20-мільйонному новачкові вибороти гарантоване місце у стартовому складі.

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