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Інтер та Наполі можуть здійснити несподіваний обмін хавбеками

10:52 345 Читать на русском
Інтер та Наполі можуть здійснити несподіваний обмін хавбеками
Аллан / Getty Images

Інтер та Наполі розглядають варіант з обміном півзахисниками у січні.

Зірка "партенопейців" Аллан може опинитися на Сан-Сіро, а уругваєць Матіас Весіно отримає шанс проміняти Мілан на Неаполь, інформує Sky Sport Italia.

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Бразилець має напружені стосунки з новим головним тренером Наполі Дженнаро Гаттузо. "Адзуррі" вже отримали серйозне підсилення у лінію півзахисту (Демме і Лоботка), тому Ріно готовий пожертвувати одним з лідерів команди попередніх сезонів.

Позиції Весіно в Інтері також далекі від міцних. Уругваєць не виходив на поле у останніх трьох матчах, цілком можливо, що клуб готується до його продажу. Обмін гравцями може стати оптимальним варіантом для обох італійський грандів, які найближчим часом повинні розпочати переговори.

Статистика Аллана у сезоні 2019/20 – один гол і один асист в 19 матчах. Весіно може похвалитися такими показниками – 2 забиті м'ячі і стільки ж результативних передач у 17 поєдинках.

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