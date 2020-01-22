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Інтер націлився на таланта Манчестер Юнайтед – "нерадзуррі" переконують його не продовжувати контракт з манкуніанцями

13:34 181 Читать на русском
Інтер націлився на таланта Манчестер Юнайтед – "нерадзуррі" переконують його не продовжувати контракт з манкуніанцями
Техіт Чонг / ВВС

Італійський клуб має намір підсилитись нападником Манчестер Юнайтед Техітом Чонгом.

Керівництво Інтера провело зустріч з агентом 20-річного футболіста, інформує журналіст Фабріціо Романо у своєму твіттері.

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Інтер хоче отримати гравця в статусі вільного агента цього літа, тож переконував агента вплинути на свого клієнта, щоб той не продовжував контракт з "червоними дияволами".

Зазначимо, що в поточному сезоні Чонг зіграв 5 матчів за Манчестер Юнайтед у всіх турнірах і не відзначився результативними діями. Гравець молодіжної збірної Нідерландів є вихованцем англійського клубу.

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