Интер и Наполи могут осуществить неожиданный обмен хавбеками

Интер и Наполи рассматривают вариант с обменом полузащитниками в январе.

Звезда "партенопейцев" Аллан может оказаться на Сан-Сиро, а уругваец Матиас Весино получит шанс променять Милан на Неаполь, информирует Sky Sport Italia.

Интер нацелился на таланта Манчестер Юнайтед – "нерадзурри" убеждают его не продлевать контракт с манкунианцами

Бразилец имеет напряженные отношения с новым главным тренером Наполи Дженнаро Гаттузо. "Адзурри" уже получили серьезное усиление в линию полузащиты (Демме и Лоботка), поэтому Рино готов пожертвовать одним из лидеров команды предыдущих сезонов.

Позиции Весино в Интере также далеки от крепких. Уругваец не выходил на поле в последних трех матчах, вполне возможно, что клуб готовится к его продаже. Обмен игроками может стать оптимальным вариантом для обеих итальянский грандов, которые в ближайшее время должны начать переговоры.

Статистика Аллана в сезоне 2019/20 – один гол и один ассист в 19 матчах. Весино может похвастаться такими показателями – 2 забитых мяча и столько же результативных передач в 17 поединках.

Ювентус вышел в полуфинал Кубка Италии, переиграв Рому: победа Саррибола, голевая машина Роналду и топ-игра Буффона