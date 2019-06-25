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Інтер шокував кольором своєї нової гостьової форми

18:32 480 Читать на русском
Інтер шокував кольором своєї нової гостьової форми
Інтер / Reuters

Міланський Інтер вирішив поекспериментувати з екіпіруванням на наступний сезон.

"Нерадзуррі" на офіційному сайті презентували другий комплект форми.

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Дизайнери обрали незвичний бірюзовий відтінок футболки, який відчутно контрастує зі звичними синьо-чорними кольорами команди. Шорти у новій формі будуть білими. Технічним спонсором Інтера залишається компанія Nike.

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Нагадаємо, "вужі" посіли четверту сходинку Серії А 2018/19 і забезпечили собі виступи в Лізі чемпіонів на наступну кампанію.

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