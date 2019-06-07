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Реал представив пафосну форму на сезон 2019/20 і закрутив інтригу щодо трансферів Наваса та Бейла

13:12 790 Читать на русском
Реал представив пафосну форму на сезон 2019/20 і закрутив інтригу щодо трансферів Наваса та Бейла
Мадридці в новій формі / ФК Реал

Мадридський Реал презентував домашній комплект ігрової форми на новий сезон.

Нове екіпірування "вершкових" стало по-справжньому королівським – із золотими контурами. Світлини та відео з презентації опублікував офіційний твіттер Реала.

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Форма традиційно виконана в білих тонах, а ось логотипи спонсорів, а також смуги виконані золотим кольором. Підготував новий комплект форми німецький виробник Adidas.

До слова, в презентації нової форми взяли участь Кейлор Навас, Іско та Гарет Бейл. Усіх їх раніше називали серед основних претендентів на те, щоб покинути Бернабеу влітку. Однак, тепер щодо ймовірності цих трансферів виникають сумніви.

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