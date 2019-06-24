toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Італія
ТРАНСФЕРИ ДИНАМО НЕЙМАР УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Мілан та Інтер повідомили про будівництво нового стадіону – легендарний Сан-Сіро знесуть

16:29 466 Читать на русском
Мілан та Інтер повідомили про будівництво нового стадіону – легендарний Сан-Сіро знесуть
Сан-Сіро / Getty Images

Італійські гранди незабаром розпочнуть роботу над новою ареною.

Керівництва обох клубів з Мілана підтвердили інформацію щодо спільного проекту.

Колишній тренер Інтера потрапив до лікарні у важкому стані – він здобув з міланцями Кубок УЄФА

"Ми зробимо новий Сан-Сіро поруч зі старим. Замість старого стадіону з'являться нові споруди", – наводить ANSA слова президента Мілана Паоло Скароні. Цю інформацію підтвердив і генеральний директор Інтера Алессандро Антонелло.

УЄФА відреагував на антиросійські акції грузинських клубів

Легендарний Сан-Сіро було збудовано в 1925 році. За цей час арена неодноразово приймала важливі матчі чемпіонатів світу та фінальні поєдинки єврокубків.

blog_ava
Головні новини футболу 23 червня: Аргентина вийшла у плей-офф Копа Амеріка, найтитулованіший футболіст світу покинув ПСЖ
07:00
3981
Теги
Італія Сан-Сіро Інтер Інтер Мілан Мілан
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
8
год
:
18
хв
Чилі
02:00
Уругвай
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук