Мілан та Інтер повідомили про будівництво нового стадіону – легендарний Сан-Сіро знесуть

Італійські гранди незабаром розпочнуть роботу над новою ареною.

Керівництва обох клубів з Мілана підтвердили інформацію щодо спільного проекту.

Колишній тренер Інтера потрапив до лікарні у важкому стані – він здобув з міланцями Кубок УЄФА

"Ми зробимо новий Сан-Сіро поруч зі старим. Замість старого стадіону з'являться нові споруди", – наводить ANSA слова президента Мілана Паоло Скароні. Цю інформацію підтвердив і генеральний директор Інтера Алессандро Антонелло.

УЄФА відреагував на антиросійські акції грузинських клубів

Легендарний Сан-Сіро було збудовано в 1925 році. За цей час арена неодноразово приймала важливі матчі чемпіонатів світу та фінальні поєдинки єврокубків.