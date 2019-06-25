Интер шокировал цветом своей новой гостевой формы

Миланский Интер решил поэкспериментировать с экипировкой на следующий сезон.

"Нерадзурри" на официальном сайте презентовали второй комплект формы.

Милан и Интер сообщили о строительстве нового стадиона – легендарный Сан-Сиро снесут

Дизайнеры выбрали необычный бирюзовый оттенок футболки, который ощутимо контрастирует с привычными сине-черными цветами команды. Шорты в новой форме будут белыми. Техническим спонсором Интера остается компания Nike.

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Напомним, "ужи" заняли четвертое место Серии А 2018/19 и обеспечили себе выступления в Лиге чемпионов на следующую кампанию.