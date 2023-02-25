Останніми тижнями в штаб-квартиру Сампдорії було надіслано кілька анонімних пакетів. Один з них містив холостий патрон. Нещодавно працівники клубу знайшли ще більш огидний подарунок.

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Перед штаб-квартирою Сампдорії була знайдена картонна коробка з написом: "Наступні голови будуть вашими". Відкривши її, працівники клубу побачили відрубану свинячу голову. Про це повідомила Repubblica Genova. Таким чином фанати погрожують колишньому президенту Сампдорії Массімо Ферреро та нинішньому віце-президенту Антоніо Ромії. Шанувальники незадоволені результатами клубу, який посідає передостаннє місце в турнірній таблиці Серії А, маючи 11 очок у своєму активі.

Зазначимо, що екс-президента Сампдорії Ферреро звинувачують у шахрайстві. Він покинув клуб у грудні минулого року. Нагадаємо, що у фільмі "Хрещений батько" один з героїв знайшов під ковдрою відрізану голову коня.

Sampdoria, testa di maiale mozzata e minacce all'ex presidente Ferrero [aggiornamento delle 14:08] https://t.co/rTcVFQ5JRV — Repubblica Genova (@rep_genova) February 25, 2023

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