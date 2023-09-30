Сімоне Індзагі застосував ротацію, щоб дати лідерам відпочити перед матчем з Бенфікою, який відбудеться у вівторок. Здавалося, цілком логічне рішення, адже грати належало проти однієї з найгірших команд Серії А. Салернітана провалила старт й перебуває на передостанньому місці.

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Аутсайдер тримався цілу годину. Гільєрмо Очоа кілька разів ефектно рятував від пропущених голів. Тож Інтеру таки довелося підсилювати гру. Після появи на полі Мхітаряна та Лаутаро, господарі посипалися. Спочатку аргентинець завершив контратаку, яку розігнав разом із Тюрамом. Салернітана зрівняла, але з офсайду. Більше їй нічого зробити не дозволили.

Зате Лаутаро було не спинити. Сьогодні у нього залітало все. У підсумку Мартінес оформив покер і пішов у відрив у списку найкращих бомбардирів, маючи вже 9 забитих м'ячів. Аргентинець став першим гравцем в історії Серії А, який забив 4 голи в одному матчі після виходу на заміну.