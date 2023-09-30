Мілан і Лаціо, які по-різному розпочали новий сезон, зустрічалися у центральному матчі туру Серії А. Футбол 24 разом з партнером HLIBNY DAR розповідає, якою вийшла репетиція провідних італійських команд перед другим туром групового етапу Ліги чемпіонів.

Три останні виїзди на Сан-Сіро для "орлів" завершилися поразками із різницею м'ячів 0-8. Також, пам'ятаючи про поточні невдачі, Мауріціо Саррі підготував суперникам сюрприз – на вістрі атаки "орлів" вперше зі стартових хвилин вийшов літній новачок Таті Кастельянос. Це реакція на проблеми з результативністю Чіро Іммобіле. Також оновився у Лаціо центр поля, де з'явилися Гендузі та Ровелла (також літні придбання). Додайте до них Луїса Альберто і отримаєте претензії на домінування в цій зоні.

Наполі після скандалу залякує Реал, в другому матчі поспіль забивши 4 голи – постраждала сенсація сезону

Склад Мілана виявився прогнозованим. Принаймні ще вчора італійські ЗМІ вгадали абсолютно з усіма іменами. Передусім слід відзначити повернення Майка Меньяна, який встиг залікувати травму. Сімона К'яера випускали, розраховуючи на його досвід у протистояння з Іммобіле (тут Піолі прорахувався). Головною ж інтригою було, як діятиме Ясін Адлі на фоні сильного суперника. У минулому сезоні француз був гравцем глибокого резерву, але зараз потроху відвойовує своє місце в складі.

Іспит міг завершитися вже на перших хвилинах. У боротьбі Адлі заїхав шипами в литку Луїсу Альберто. Іспанець не приховував свого здивування, адже Ясіну навіть жовтої не дали. Такою й була гра півзахисника Мілана. Він не встигав за ритмом гри й був змушений фолити. За 25 хвилин у нього вже було чотири порушення правил – більше, ніж у решти гравців обох команди разом узятих. Ще тривожніше стало, коли через травму з поля пішов Лофтус-Чік.

Словом, завдання Лаціо щодо переваги в середині поля стало ще простішим. Саме звідти прийшов момент Феліпе Андерсона. Бразилець увійшов до штрафної і потужно пробив – м'яч пройшов поруч з ближньою дев'яткою. Мілан міг розраховувати лише на свої фланги, але сьогодні зовсім не пішла гра у Тео, а без такої підтримки важко навіть Леау. Втім, португалець однаково мав свій момент у першому таймі, змусивши Проведеля здійснити класний сейв.

Щоб відчути справжню футбольну атмосферу, не обов’язково бути на стадіоні. Запроси друзів та влаштуй домашній перегляд топових матчів Ліги чемпіонів з HLIBNY DAR. І незабутній футбольний вечір гарантовано! HLIBNY DAR – там, де твій дім!

Чудовий шанс відкрити рахунок господарі отримали перед самісінькою перервою. Жиру (до речі, іменинник) нарешті зумів протиснути центрбеків. Француз добре пробив, але знову врятував Проведель. Добивати увірвався Рейндерс. Нідерландцю не заважав ніхто – лише інерція. У підсумку він не зумів забити вже у порожні ворота, влучивши у стійку.

У другому таймі Мілан ще активніше почав використовувати свої фланги, і це дало результат на 60-й хвилині. Рейндерс знайшов Леау в чужому штрафному, а той ідеально оцінив ситуацію – відкотив назад під удар Пулішічу. Американець в дотик пробив у протихід голкіперу – господарі заслужено вийшов уперед.

Хоча підопічні Стефано Піолі почали діяти, озираючись на рахунок, та все ж про атаку не забули. Лаціо мусить дякувати Проведелю, який робив усе можливе, щоб інтрига залишалася живою. Спочатку кіпер витягнув з-під стійки потужний удар від Муси, а пізніше зреагував на ще одну спробу Пулішіча. Крістіану створили ідентичний момент, але удар виявився невдалим. Мілан цілком міг поплатитися за втрачені моменти на останніх хвилинах, але Флоренці встиг підстрахувати, накривши удар Ісаксена.

Останнє слово все ж було за господарями. Знову Леау завдяки швидкості втік від усіх і знову був щедрим, віддавши під удар Окафору. Швейцарець опинився в кількох метрах перед порожніми воротами. Схибити там було б злочином. Ноа забив. Окрасою матчу мав стати гол престижу від Педро, але його не зарахували через офсайд у партнера. Завдяки цій перемозі Мілан принаймні до матчу Інтера став одноосібним лідером Серії А, маючи у своєму активі 18 очок. Лаціо залишився на 14-му місці.

Наступний матч підопічні Стефано Піолі проведуть у середу, 4 жовтня, в Дортмунді проти місцевої Борусії. Лаціо в цей же день у Глазго зіграє проти Селтіка. Зауважимо, що в першому турі Ліги чемпіонів обидві італійські команди набрали лише по одному очку, розписавши нічиї з Ньюкаслом та Атлетіко відповідно.