Міланський клуб вже сам сподівається продати 27-річного словака до закриття зимового вікна, стверджує La Gazzetta dello Sport.

Влітку ПСЖ давав за Шкріняра 50 мільйонів євро, але Інтер відповів відмовою. "Нерадзуррі" були переконані, що захисник коштує значно більше, а його контракт вдасться продовжити. Насправді ж гравець вже тоді домовився з парижанами, що почекає рік і перейде вільним агентом. ПСЖ пообіцяв Шкріняру 8 млн євро річної зарплатні і солідний підписний бонус.

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Тепер Інтеру екстрено потрібно знайти кошти, щоб вписатися у фінансовий звіт до 30 червня. Міланці охоче б продали Шкріняра за 15-20 млн євро, але знайти покупця в такій ситуації майже нереально. Керівництву "нерадзуррі" залишається сподіватись, що ПСЖ чи якийсь інший учасник плей-офф Ліги чемпіонів захоче отримати підсилення на другу частину сезону.

Сам Шкріняр, схоже, думками вже далеко від Мілана. За останні кілька днів словак отримав вилучення у провальному матчі проти Емполі, а його агент дозволив собі публічно говорити про контакти з ПСЖ.

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