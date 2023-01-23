В рамках завершальної програми 19-го туру Серії А було проведено два матчі. Звіт читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Італії 2022/23, 19-й тур

Інтер – Емполі – 0:1

Гол: Бальданці, 66

Вилучення: Шкріньяр, 40 (Інтер)

Болонья – Кремонезе – 1:1

Голи: Кірікеш, 55 (автогол) – Окереке, 50 (пен)

Інтер у рідних стінах приймав Емолі. У випадку перемоги "нерадзуррі" обійшли б Мілан і піднялись на другу позицію, скоротивши відставання від Наполі до десяти очок. Завдання здавалося легким, однак все завершилось гучним фіаско.

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Гості нічим не поступались гранду. За ударами у матчі була рівність (13:13), та і за очікуваними голами тосканці не сильно відставали (всьго на 0,5 xG). При цьому міланці залишились у меншості на 40-й хвилині – капітан Шкріняр отримав другу жовту картку. Він став першим за п'ять років футболістом Інтера, якого вилучили в першому таймі у матчі Серії А.

На 66-й хвилині Бальданці, тільки-но з'явившись на полі, взагалі вивів Емполі уперед. Це був четвертий гол Томмазо в поточному чемпіонаті – серед юнаків у топ-5 ліг Європи тільки йому, Мукоко та Беллінгему вдалося забити стільки в національній першості. А Інтер так і не зміг відігратись! Фінальний свисток зафіксував сенсаційну поразку "нерадзуррі".

В іншому матчі дня Кремонезе намагався здобути першу перемогу в сезоні Серії А. Для цього треба було переграти Болонью на виїзді – і на 50-й хвилині команді навіть вдалося вийти вперед завдяки пенальті, який реалізував Окереке. Втім, вже на 55-й автогол Кірікеша звів цей успіх нанівець.

Загалом, господарі діяли значно активніше, володіючи м'ячем 68% ігрового часу та завдавши у два рази більше ударів (21:9). Щоправда, за показником очікуваних голів була рівність. У підсумку, фінальний свисток зафіксував нічию.

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