"Правда в тому, що рішення виставити Шкріняра на трансфер приймав клуб, а не гравець. Після того розпочались перемовини між Інтером та ПСЖ і нас про це, звичайно, повідомили. В певний момент вони перервались і нам також про це повідомили. Це рішення гравець сприйняв спокійно, як професіонал, та з повагою до контракту.

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На початку листопада клуб запропонував нам новий контракт. А через місяці, перед Різдвом, я сказав їм, що ми вирішили не приймати їхню пропозицію, а також що ми відкриті до пропозицій від інших клубів. Ми ніколи не пропускали жодної зустрічі з Інтером.

Про ПСЖ ми не говорили, як і про наші переговори з Інтером, оскільки вирішили, що все це буде конфіденційно заради спокою та продуктивності команди та гравця. Також спілкувались з деякими клубами не з Італії. Найімовірніше, Шкріняр не продовжить контракт з Інтером.

Кожен, хто знає Мілана, також знає його професіоналізм і відданість, що він завжди шануватиме футболку клубу, який дав йому багато і якому він, як завжди, віддаватиметься якнайкраще", – зазначив Сістічі в коментарі Telenord.

Мілан Шкріняр виступає за "нерадзуррі" з 2017-го. Встиг награти 241 поєдинок, з яких 26 цього сезону, і забити 11 м'ячів та віддати 5 результативних передач.

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