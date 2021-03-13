Зірка "нерадзуррі" не готовий покидати міланський клуб на фоні чуток про інтерес від європейських грандів, інформує Football Italia з посиланням на La Gazzetta dello Sport.

Манчестер Сіті вже знайшов два варіанти заміни Агуеро

Зокрема, на Лукаку претендує Манчестер Сіті, який шукає заміну Серхіо Агуеро. Наставник "містян" Хосеп Гвардіола вбачає в Ромелу ідеальний варіант підсилення. Але 27-річний нападник відчуває, що піднявся на новий рівень з Антоніо Конте, а тому не розглядає варіанти відходу з Інтера.

У поточному сезоні бельгієць провів за "нерадзуррі" 33 поєдинки, в яких відзначився 24 голами та 7 асистами. Контракт Ромелу Лукаку з Інтером розрахований до 2024 року.

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