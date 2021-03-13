Лукаку категорично налаштований щодо трансферу в Манчестер Сіті – фактор Конте вирішив усе
Форвард Інтера Ромелу Лукаку вже визначився із пріоритетами щодо продовження футбольної кар'єри.
Зірка "нерадзуррі" не готовий покидати міланський клуб на фоні чуток про інтерес від європейських грандів, інформує Football Italia з посиланням на La Gazzetta dello Sport.
Манчестер Сіті вже знайшов два варіанти заміни Агуеро
Зокрема, на Лукаку претендує Манчестер Сіті, який шукає заміну Серхіо Агуеро. Наставник "містян" Хосеп Гвардіола вбачає в Ромелу ідеальний варіант підсилення. Але 27-річний нападник відчуває, що піднявся на новий рівень з Антоніо Конте, а тому не розглядає варіанти відходу з Інтера.
У поточному сезоні бельгієць провів за "нерадзуррі" 33 поєдинки, в яких відзначився 24 голами та 7 асистами. Контракт Ромелу Лукаку з Інтером розрахований до 2024 року.
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