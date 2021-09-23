Реал має два варіанти з трансфером Йовіча в АПЛ
18:38 - Читать на русском
Андрій Ярмоленко може отримати зіркового партнера у Вест Хемі.
Форвард Реала Лука Йовіч перебуває у списку інтересів Вест Хема та Арсенала, повідомляє AS.
Асенсіо має претензії до Анчелотті та вимагає зустрічі з керівництвом Реала
23-річний серб у команді Анчелотті виконує роль запасного і ще жодного разу у нинішньому сезоні не з'являвся у стартовому складі "вершкових". Сам Лука теж схиляється до від'їзду з Мадрида, але його більше приваблює Бундесліга та Серія А.
Нагадаємо, у 2019-му Реал придбав Йовіча у Айнтрахта за 63 млн євро.
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