Форвард Реала Лука Йовіч перебуває у списку інтересів Вест Хема та Арсенала, повідомляє AS.

Асенсіо має претензії до Анчелотті та вимагає зустрічі з керівництвом Реала

23-річний серб у команді Анчелотті виконує роль запасного і ще жодного разу у нинішньому сезоні не з'являвся у стартовому складі "вершкових". Сам Лука теж схиляється до від'їзду з Мадрида, але його більше приваблює Бундесліга та Серія А.

Нагадаємо, у 2019-му Реал придбав Йовіча у Айнтрахта за 63 млн євро.

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