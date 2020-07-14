Інтер попри дикий ляп голкіпера здобув вольову перемогу над Торіно і потіснив Аталанту з призової трійки Серії А

Інтер на власному полі обіграв Торіно в рамках 32-го туру Серії А. Читайте звіт про матч Інтер – Торіно на сайті "Футбол 24".

Напередодні звітного матчу підопічні Антоніо Конте перебували у непростій ситуації. Команда розгубила впевненість і два тури поспіль не перемагала, поступившись Болоньї (1:2) та зігравши внічию з Вероною (2:2). Фанати "нерадзуррі" навіть знайшли оригінальний спосіб мотивувати своїх улюбленців. Хоча банер, який вони розмістили поблизу Сан-Сіро, міг навпаки додати психологічного тиску.

"А тепер покажіть яйця": фанати Інтера дали чіткий сигнал Конте і Ко

Своєю чергою, Торіно ще не вирішив завдання збереження просписки в Серії А, але 5-очкова перевага над небезпечним 18-м місцем дозволяє почуватися більш-менш спокійно. Хай там як, але саме гості відкрили рахунок. На 17-й хвилині Хандановіч припустився жахливої помилки. Після подачі з кутового голкіпер Інтера випустив м'яч з рук прямо на ногу Белотті – форвард збірної Італії таких помилок не пробачає. Господарі намагалися відновити рівновагу, але на перерву команди пішли за мінімальної переваги "биків".

Схоже, Конте добряче налаштував своїх футболістів, адже ті вийшли на другу половину ще більш заведеними і вже через три хвилини після початку другого тайму зрівняли рахунок. Ешлі Янг класним ударом з лету увігнав м'яч у сітку.

Після цього картина на полі не змінилася – Інтер домінував і до 61-ї хвилини забив іще двічі. Спочатку Дієго Годін ударом головою з лінії воротарського вивів свою команду вперед, а невдовзі Лаутаро Мартінес наважився на удар з-за меж штрафного – м'яч зачепив ногу гравця Торіно і по-зрадницьки перелетів над дезорієнтованим Сірігу.

Завдяки цій перемозі Інтер набрав 68 очок і піднявся на друге місце, обігнавши Лаціо за додатковими показниками та на один пункт випередивши Аталанту, яка опустилася на четверту сходинку. У Торіно залишилося 34 очки та 16-та позиція.

"Маліновський зачарував, а Роналду вбив його мрію". Італійська преса возвеличує українця, протиставляючи Крішу