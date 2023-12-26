Попри те, що контракт Барелли з Інтером дійсний до літа 2026 року, міланський клуб вирішив забронювати ключового гравця середньої лінії на більш тривалий термін – до літа 2028-го. Як інформує FcInterNews.it, клуб зробив гравцеві пропозицію, і півзахисник збірної Італії погодився.

Зірку Інтера кличуть в Саудівську Аравію – він може стати одноклубником Бензема вже взимку

Повідомляється, що зарплата Барелли зросте, але не суттєво – до 6,5 млн євро на рік. Згідно з джерелом, контракт Інтера з Бареллою буде продовжений, щойно міланський клуб пролонгує угоди з Федеріко Дімарко, Генріхом Мхітаряном і Лаутаро Мартінесом. Зараз це тріо для клубу – пріоритет. Таким чином, джерело резюмує: єдиний сумнів щодо продовження контракту з Бареллою пов'язаний з термінами, але аж ніяк не намірами.

Барелла – півзахисник типу бокс-ту-бокс, який рівною мірою сильний як в оборонній, так і в атакувальній фазі. У цьому сезоні він зіграв за Інтер 24 матчі у всіх турнірах і забив 2 м'ячі.

Як Маркевич перейшов у контратаку, а Бензема – в банду: топ-10 текстів Футбол 24 у 2023-му – марафон різдвяного чтива!