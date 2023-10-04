"Трубін – чудовий воротар. Ми вже зустрічалися кілька разів, коли він був у Шахтарі, він також завжди рятував. Анатолій провів чудову гру, і я його привітав.

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Ми прагнули здобути перемогу перед нашими вболівальниками. Інтер у другому таймі продемонстрував відмінний характер та сильне бажання перемагати. Потрібно підвищувати рівень, цей турнір вимагає від нас цього", – сказав Лаутаро в ефірі Sky Sport.

До слова, аргентинець у складі Інтера вже чотири рази протистояв українському голкіперу. Двічі в цих матчах Анатолій Трубін залишав свої ворота "сухими", а Лаутаро досі не забив жодного м'яча.

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