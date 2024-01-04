Півзахисник Інтера Стефано Сенсі більше не входить у плани тренерського штабу клубу.

Інтер має намір продати Сенсі під час зимового трансферного вікна. Згідно з Gazzetta dello Sport, керівництво "нерадзуррі" хоче нажитися на цьому трансфері, поки в клубу є така можливість – контракт Сенсі з Інтером розрахований до кінця червня 2024 року.

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Повідомляється, що ймовірність того, що міланський клуб запропонує 28-річному хавбеку продовжити угоду, практично нульова. Навіть безкоштовний відхід Сенсі зможе порадувати Інтер – у цьому випадку клуб розвантажить свою зарплатну відомість. Гравець заробляє близько 2 млн євро на рік.

Сенсі відмінно починав кар'єру в Інтері, проте через часті травми втратив місце в стартовому складі. Згодом гравець двічі йшов в оренду – спочатку в Сампдорію, потім – у Монцу. Незважаючи на пониження в статусі, Сенсі періодично продовжує отримувати виклики до збірної Італії.

У цьому сезоні Стефано зіграв за Інтер лише 28 хвилин.

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