Полузащитник Интера Стефано Сенси больше не входит в планы тренерского штаба клуба.

Интер намерен продать Сенси во время зимнего трансферного окна. Согласно Gazzetta dello Sport, руководство "нерадзурри" хочет нажиться на этом трансфере, пока у клуба есть такая возможность – контракт Сенси с Интером рассчитан до конца июня 2024 года.

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Сообщается, что вероятность того, что миланский клуб предложит 28-летнему хавбеку продлить соглашение, практически нулевая. Даже бесплатный уход Сенси сможет порадовать Интер – в этом случае клуб разгрузит свою зарплатную ведомость. Игрок зарабатывает около 2 млн евро в год.

Сенси отлично начинал карьеру в Интере, однако из-за частых травм потерял место в стартовом составе. Впоследствии игрок дважды уходил в аренду – сначала в Сампдорию, затем – в Монцу. Несмотря на понижение в статусе, Сенси периодически продолжает получать вызовы в сборную Италии.

В этом сезоне Стефано сыграл за Интер всего лишь 28 минут.

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