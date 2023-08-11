Інтер підписав нового голкіпера – він був основною альтернативою Трубіну
21:21 - Читать на русском
Воротар Еміль Аудеро став гравцем міланського Інтера.
Інтер на своєму офіційному сайті повідомив про підписання воротаря Сампдорії Еміля Аудеро.
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Голкіпер перейшов на правах оренди з опцією викупу. Цікаво, що Аудеро був головною альтернативою Анатолію Трубіну, який, в підсумку, опинився у Бенфіці.
Зазначимо, що Еміль є вихованцем Ювентуса, також встиг пограти за Венецію та Сампдорію. У минулому сезоні Аудеро зіграв у 26 матчах, в яких пропустив 39 гола.
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