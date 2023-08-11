Интер подписал нового голкипера – он был основной альтернативой Трубину
21:21 - Читати українською
Вратарь Эмиль Аудеро стал игроком миланского Интера.
Интер на своем официальном сайте сообщил о подписании вратаря Сампдории Эмиля Аудеро.
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Голкипер перешел на правах аренды с опцией выкупа. Интересно, что Аудеро был главной альтернативой Анатолию Трубину, который, в итоге, оказался в Бенфике.
Отметим, что Эмиль является воспитанником Ювентуса, также успел поиграть за Венецию и Сампдорию. В прошлом сезоне Аудеро сыграл в 26 матчах, в которых пропустил 39 гола.
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