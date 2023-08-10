Голкіпер Шахтаря та збірної України Анатолій Трубін змінив УПЛ на португальську Прімейру.

Голкіпер збірної України Анатолій Трубін офіційно став гравцем португальської Бенфіки, повідомляє прес-служба "орлів". Воротар підписав контракт з клубом на 5 років – до літа 2028-го.

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Бенфіка заплатила Шахтарю за Трубіна 10 мільйонів євро. Ще мільйон "гірники" можуть заробити у вигляді бонусів. Шахтар також отримає 40% від подальшого продажу голкіпера.

У контракті Анатолія Бенфіка прописала величезну клаусулу – 100 мільйонів євро. Стільки доведеться викласти потенційному покупцю Трубіна, щоб не вести переговорів з португальцями.

Нагадаємо, тривалий час фаворитом у боротьбі за українця називали Інтер, однак міланський клуб відмовився виконувати умови Шахтаря і планував за рік забрати Анатолія безкоштовно. "Гірники", навчені гірким досвідом фінансових втрат через "правило ФІФА", вирішили зіграти на випередження.

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