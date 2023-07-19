Інтер на своєму офіційному сайті оголосив про підписання Куадрадо на правах вільного агента. Колумбієць поставив підпис під однорічною угодою.

Фанати Інтера бунтують проти підписання новачка – клуб ухвалив соломонове рішення

Інтер став для 35-річного колумбійця четвертим клубом в Італії після Лечче, Фіорентини та Ювентуса. За "Стару синьйору" Хуан провів 8 сезонів і неодноразово потрапляв у скандали в матчах саме проти Інтера. Зокрема, Куадрадо заробив триматчеву дискваліфікацію в Кубку Італії за суперечку із Саміром Хандановічем у півфіналі останнього розіграшу трофея. Одну гру дискваліфікації Куадрадо вже відбув – залишилося ще 2 матчі.

Згідно з інсайдером Джанлукою Ді Марціо, колумбієць миттєво приєднається до команди Сімоне Індзагі на зборах. Своє перше тренування він проведе завтра, 20 липня.

Раніше фанати Інтера висловлювали протест клубному керівництву щодо підписання контракту з найлютішим ворогом. Тоді цей інцидент вдалося "зам'яти".

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